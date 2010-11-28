Требуются авторы студенческих работ

Добрый день! Компания VIP-univer приглашает к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт написания дипломных, курсовых, контрольных и других работ.

Для того, чтобы войти в нашу команду авторов, Вам необходимо соответствовать следующим требованиям:

- высшее образование. Преподавательская деятельность приветствуется;

- опыт работы в сфере написания дипломных, курсовых работ, контрольных или рефератов не менее 2 лет;

- ответственность и пунктуальность.

В работе с нами Вы получаете ряд преимуществ:

- постоянное наличие заказов;

- свободный график работы;

- достойная оплата труда;

- возможность удаленной работы.

Если Вы соответствуете нашим требования и хотели бы работать с нами, ждем ваше резюме и образцы выполненных работ [email protected].