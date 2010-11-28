Требуются авторы студенческих работ

Приглашаются на постоянной основе студенты, преподаватели для написания школьных и студенческих работ. Обязателен опыт работы в исполнении подобных работ. Готовые работы принимаются по электронной почте. Оплата удобным Вам способом. Приветствуется знание украинского языка. В заявке укажите свой ...
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Добрый день! Компания VIP-univer приглашает к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов, имеющих опыт написания дипломных, курсовых, контрольных и других работ.
Для того, чтобы войти в нашу команду авторов, Вам необходимо соответствовать следующим требованиям:
- высшее образование. Преподавательская деятельность приветствуется;
- опыт работы в сфере написания дипломных, курсовых работ, контрольных или рефератов не менее 2 лет;
- ответственность и пунктуальность.
В работе с нами Вы получаете ряд преимуществ:
- постоянное наличие заказов;
- свободный график работы;
- достойная оплата труда;
- возможность удаленной работы.
Если Вы соответствуете нашим требования и хотели бы работать с нами, ждем ваше резюме и образцы выполненных работ [email protected].
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