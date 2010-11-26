Требуется автор работ по физике/электротехнике

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок162 просмотра
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Постоянная занятость в течение всего учбеного года (штатное сотрудничество). Выполнение работ по всем разделам физики. Желательно хорошее знание электротехники. Опыт выполнения работ в электронном виде (не от руки).

13 лет назад
qwerty1986
Павел 
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
9 отзывов