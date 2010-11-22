Специалист по бухучету, аудиту, финансам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок213 просмотров
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На постоянную удаленную работу требуется квалифицированный специалист по бухучету и финансам для написания курсовых и возможно, дипломов

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Оплата - в зависимости от объема и сложности работы - все индивидуально

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13 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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