Специалист по маркетингу

Добрый день! Для периодического сотрудничества требуются авторы по экономическим дисциплинам. Интересуют такие предметы, как: - статистика - страхование - бухгалтерский учет - экономический анализ - менеджмент - организация и другие. Оплата - Яндекс.Деньги после сдачи конкретного заказа. Хотелось бы увидеть заявки авторов, а не посредников.