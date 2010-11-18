Компания Za4teno.ru приглашает к постоянному сотрудничеству исполнителей студенческих работ по психологии. Мы предлагаем: - свободный график работы - сдельную оплату (выплаты 2 раза в месяц); - комфортные условия сотрудничества. Резюме отправлять на мейл [email protected]
Требуются авторы по экономическим дисциплинам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Для периодического сотрудничества требуются авторы по экономическим дисциплинам.
Интересуют такие предметы, как:
- статистика
- страхование
- бухгалтерский учет
- экономический анализ
- менеджмент
- организация
и другие.
Оплата - Яндекс.Деньги после сдачи конкретного заказа.
Хотелось бы увидеть заявки авторов, а не посредников.
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