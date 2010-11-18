Требуются авторы по экономическим дисциплинам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт9 заявок266 просмотров
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Добрый день!

Для периодического сотрудничества требуются авторы по экономическим дисциплинам.

Интересуют такие предметы, как:

- статистика

- страхование

- бухгалтерский учет

- экономический анализ

- менеджмент

- организация

и другие.

Оплата - Яндекс.Деньги после сдачи конкретного заказа.

Хотелось бы увидеть заявки авторов, а не посредников.

13 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад