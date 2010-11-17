Нужен специалист по автомобильным специальностям

Здравствуйте! В связи с увеличением потока заказов (сайт http://belgorodref.ru/), а также появлением заказов по непрофильным для меня дисциплинам провожу набор авторов. В первую очередь интересуют специалисты по бухучету и экономике. В аську и личку просьба не стучаться. Желающих ...