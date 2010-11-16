Авторы для написания различных студенческих работ!

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт27 заявок418 просмотров
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В заявке оставляйте следующую информацию:

Какие дисциплины выполняете и какие виды работ. Желательно поподробнее.

Ваши контакты(почта, аська, телефон)

И способы оплаты, в т ч номера кошельков ЯД и Вебмани.

Заполняйте заявку в указанном порядке, так будет проще и мне и вам.

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!)

13 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад