Изготовители чертежей для технических студ. работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт17 заявок349 просмотров
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Мы-команда, которая помогает студентам!! Требуются люди, понимающие и знающие на отлично начертательную геометрию!! Обеспечим таких заказами. Техническими дипломными, курсовыми, диссертациями, с элементами черчения!! Офис в Москве(на удалённую работу, если чертежи требуются в электронном виде) а если в оригинале, то предпочтение исполнителям с Москвы и Московской области. Пишите, рады сотрудничеству.

13 лет назад
baksi8
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад