Изготовители чертежей для технических студ. работ

Системе ReshimNa5.ru нужны исполнители для выполнения работ по физике, экономике (расчетных), статистике, программированию (С++, С#, pascal и тп), ТОЭ (электротехнике), электронике, химии, физхимии, теплотехнике и другим предметам. НЕ предлагать услуги по математике. Условия сотрудничества описаны на сайте ...
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Мы-команда, которая помогает студентам!! Требуются люди, понимающие и знающие на отлично начертательную геометрию!! Обеспечим таких заказами. Техническими дипломными, курсовыми, диссертациями, с элементами черчения!! Офис в Москве(на удалённую работу, если чертежи требуются в электронном виде) а если в оригинале, то предпочтение исполнителям с Москвы и Московской области. Пишите, рады сотрудничеству.
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Компания MosStud (www.Mosstud.ru) - весь спектр услуг связанный с написанием контрольных работ,курсовых,рефератов,диссертаций,дипломов и т.д. расширяет базу исполнителей. Нам нужны добросовестные исполнители разных направлений(гуманитарные,экономические,юридические,технические) Мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве! Присылайте Ваши предложения на почту [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
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