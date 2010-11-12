Изготовители чертежей для технических студ. работ

Мы-команда, которая помогает студентам!! Требуются люди, понимающие и знающие на отлично начертательную геометрию!! Обеспечим таких заказами. Техническими дипломными, курсовыми, диссертациями, с элементами черчения!! Офис в Москве(на удалённую работу, если чертежи требуются в электронном виде) а если в оригинале, то предпочтение исполнителям с Москвы и Московской области. Пишите, рады сотрудничеству.