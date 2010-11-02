Требуются авторы по техническим дисциплинам

Требуются авторы для выполнения студенческих работ по дисциплинам - электроника, электроэнергетика, и пр. аналогичной направленности От Вас: ответственность, грамотность, готовность к постоянному сотрудничеству, возможность проверять почту хотя бы раз в день. Резюме и вопросы по адресу: [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются авторы для выполнения студенческих работ по различным техническим дисциплинам.
Резюме присылайте на почту [email protected]
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