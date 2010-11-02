Требуется автор для работ по химии

Приглашаем к сотрудничеству специалистов для выполнения студенческих работ по ТЕХНИЧЕСКИМ специальностям Основное требования к претендентам - ответственность и пунктуальность. Свои анкеты и резюме отправляйте на почту: [email protected] В анкете или резюме укажите ФИО: Город: Образование: Предметы: Профиль: Телефон/e-mail/ICQ/Skype: Платежные ...