Авторы работ по уголовному праву

$500
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки175 просмотров
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В фирму по написанию авторских студенческих работ на заказ требуются специалисты по уголовному праву. Основные виды работ: решение задач по уг. праву, написание рефератов и курсовых по данной дисциплине. Оплата достойная. Заявку на вакансию необходимо отправить на эл. адрес [email protected] . В тексте письма просьба указывать свои контактные данные и рекомендации(при наличии таковых).

13 лет назад
Xuk_sprava
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад