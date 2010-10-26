Авторы работ по уголовному праву

В фирму по написанию авторских студенческих работ на заказ требуются специалисты по уголовному праву. Основные виды работ: решение задач по уг. праву, написание рефератов и курсовых по данной дисциплине. Оплата достойная. Заявку на вакансию необходимо отправить на эл. адрес [email protected] . В тексте письма просьба указывать свои контактные данные и рекомендации(при наличии таковых).