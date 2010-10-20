Авторы по строительным дисциплинам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки164 просмотра
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Фирма "Автомат Сибстрина" специальизирующаяся на помощи в обучении студентов строительных специальностей хочет сотрудничать с людьми умеющим выполнять:

- Строй Мех (Строительная механика)

- ТСП (Технология строит - го производства)

- ТВЗ (Технология возведения зданий)

- ЖБК (Жлезо-бетонные конструкции)

- МК (Металлические конструкции)

- ИГОФ (Основания и фундаменты)

- ОСП (Организация строи-го производства)

- Архитектура

- ДК (Деревянные конструкции)

почтовый ящик: [email protected]

13 лет назад
MaksimKostukk
Максим 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад