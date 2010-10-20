Авторы по строительным дисциплинам

Требуются специалисты по химии. Требования: студенты старших курсов, выпускники вузов, преподаватели московских ВУЗов. Резюме направлять по адресу: [email protected]
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Фирма "Автомат Сибстрина" специальизирующаяся на помощи в обучении студентов строительных специальностей хочет сотрудничать с людьми умеющим выполнять:
- Строй Мех (Строительная механика)
- ТСП (Технология строит - го производства)
- ТВЗ (Технология возведения зданий)
- ЖБК (Жлезо-бетонные конструкции)
- МК (Металлические конструкции)
- ИГОФ (Основания и фундаменты)
- ОСП (Организация строи-го производства)
- Архитектура
- ДК (Деревянные конструкции)
почтовый ящик: [email protected]
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