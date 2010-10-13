Требуются специалисты по программированию.

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Требуются специалисты по программированию.

Требования: студенты старших курсов, выпускники вузов, преподаватели московских ВУЗов.

Резюме направлять по адресу: [email protected]

13 лет назад
YaOtlichnik
Яя 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв