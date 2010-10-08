Авторы работ по экологии

Требуются авторы по техническим дисциплинам: ТММ, сопромат, электротехника, электротехника, теор.механика, детали машин, физика и т.д. В письме указывать ФИО: Возраст: Учебное заведение: Специальность: Предметы по которым выполняете работы: Тип работ: Примерные расценки: Компании с которыми работали: Контактная информация: Резюме высылать не нужно. Просто в письме данные. Высылать ...
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Требуются авторы студенческих работ по экологии и промышленной экологии.
Опыт обязателен. Необходимо умение решать задачи.
Резюме отправлять на [email protected]
Условия сотрудничества вышлю на мейл
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