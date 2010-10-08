Авторы работ по экологии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки186 просмотров
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Требуются авторы студенческих работ по экологии и промышленной экологии.

Опыт обязателен. Необходимо умение решать задачи.

Резюме отправлять на [email protected]

Условия сотрудничества вышлю на мейл

13 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
NuzhnayaElena
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$3
К сожалению, вынуждена поставить отрицательный отзыв. Работала с Еленой периодически, довольно давно. Работы исполнитель выполняла четко, в срок. Но как подходило время корректировок, их приходилось долго ждать. После последнего заказа решила прекратить сотрудничество. Елена обещала выполнить доработку в течение 5-6 дней, прошло уже около 10 - я так ничего не получила. Причем регулярно пишу письма и в аську (когда Елена в он-лайне). Но, как я понимаю, я там в игноре, потому что мне никто не отвечает. Я считаю, что если есть причины, по которым не получается сделать то, что обещаешь, то надо как минимум предупредить, а не отмалчиваться