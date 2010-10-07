Авторы по написанию студ.работ

Требуются авторы по техническим дисциплинам: ТММ, сопромат, электротехника, электротехника, теор.механика, детали машин, физика и т.д. В письме указывать ФИО: Возраст: Учебное заведение: Специальность: Предметы по которым выполняете работы: Тип работ: Примерные расценки: Компании с которыми работали: Контактная информация: Резюме высылать не нужно. Просто в письме данные. Высылать ...