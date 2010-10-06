Требуются авторы по техническим дисциплинам: ТММ, сопромат, электротехника, электротехника, теор.механика, детали машин, физика и т.д. В письме указывать ФИО: Возраст: Учебное заведение: Специальность: Предметы по которым выполняете работы: Тип работ: Примерные расценки: Компании с которыми работали: Контактная информация: Резюме высылать не нужно. Просто в письме данные. Высылать ...
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Требуется специалист по химии и фармакологии для написания рефератов и курсовых. Интересует практика, а не теория
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