Требуются авторы для написания студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок303 просмотра
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Требуются авторы для написания студенческих работ. Для продуктивного сотрудничества прошу отправлять резюме, список дисциплин, по которым выполняете работы, а так же вашу стоимость и средние сроки, без учета сложности и срочности, на адрес [email protected] c пометкой резюме. Либо ISQ 399930020.

13 лет назад
arsir
Ирина 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад