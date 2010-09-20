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Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок388 просмотров
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Петербургская компания HomeWork Educational Services приглашает на работу профессионала в своей области для участия в написании студенческих работ (курсовых‚ дипломов) и научных трудов на заказ.

Требования:

• Желателен опыт написания теоретических работ.

• Свободный доступ к сети Интернет.

• Оконченное высшее образование‚ средний балл 4-5.

Обязанности:

• Выполнение студенческих работ на заказ

• Написание курсовых‚ дипломных работ.

Условия:

• Удаленная работа.

• Обеспечение заказами.

• Еженедельные выплаты гонораров

13 лет назад
irina-fedushina
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад