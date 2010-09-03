Авторы курсовых работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки356 просмотров
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Требуются авторы курсовых и дипломных работ по дисциплинам:

теоретическая механика, сопромат, ТММ,

сельскохозяйственные машины, электротехника, электроника,

физика, химия, теплотехника и прочим техническим предметам.

Условия работы можно увидеть на сайте www.kursach37.com

или узнать по электронной почте [email protected]

13 лет назад
mar8392543
Мария 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов