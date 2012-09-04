Приглашаем проф. авторов студенческих работ

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Мы стремимся привлечь лучшие преподавательские кадры и самых опытных специалистов для работы и предлагаем вам:

- интересную творческую работу, позволяющую в полной мере реализовать имеющиеся профессиональные знания и навыки;

- свободный график работы, без отрыва от основного вида деятельности;

- достойную заработную плату;

- еженедельные выплаты по гонорару;

Мы с особым вниманием подходим к подбору кадров и учитываем специфику знаний и профессиональных навыков каждого исполнителя.

Внимание!

Залог дальнейшего успешного развития компании – постоянное стремление к повышению качества оказываемых услуг.

Это – в первую очередь залог и Вашего успеха, как автора заказов компании!

Ваш доход, - теперь и в будущем – напрямую зависит не только от количества обработанных заказов, но и от их качества!

Требования:

• обязательность и исполнительность;

• возраст: от 24 до 65 лет;

• высшее образование;

• знание программ Microsoft office;

• наличие или доступ к сети Internet.

Высокий рейтинг по качеству работ, основанный на оценках клиентов и их научных руководителей, минимальное количество претензий по качеству и срокам предоставления работ – все это повысит стоимость работ индивидуально для Вас!

Профессионализм и ответственность – это знаки качества специалистов нашей компании!

Искренне желаем Вам удачи!

В приложении АНКЕТА для заполнения.

Внимание!!!

Внимательно заполняйте анкеты, подробно указывайте дисциплины и типы работ по которым ВЫ специализируетесь – указывать исключительно полную, достоверную информацию

Особое внимание обращаем на графы анкеты, содержащие контактную информацию – номера стационарного и мобильного телефонов, электронные адреса!

анкету отправлять на: [email protected]

В случае возникновения дополнительных вопросов по условиям работы, оформлению и предоставлению заказа, Вы в любой момент можете обратиться – опытные и внимательные сотрудники всегда рады помочь Вам сориентироваться в выполнении работ.

ICQ: 647-281-800