Авторы научно-исследовательских работ

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок262 просмотра
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Приглашаем к сотрудничеству преподавателей вузов для написания научно-исследовательских работ (реферат, курсовая, дипломная, диссертация) в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. График работы – свободный, оплата сдельная, до 1000 у.е. (в зависимости от сложности работы, сроков и т.д.) Авторам, работающим на постоянной основе выплачиваются премии, возможно оформление по трудовой. Свое резюме присылать на - [email protected].

13 лет назад
krot231
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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