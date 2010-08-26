Авторы научно-исследовательских работ

Требуются опытные авторы студенческих работ по следующим направлениям: (в том числе задачи и отчеты по практике) 1. Юриспруденция - таможенное право - гражданское право - гражданско- процессуальное право - уголовное право - уголовно-процессуальное право - криминалистика - криминология - адвокатура, - международное право - т.д. 2. Ресторанный ...
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Приглашаем к сотрудничеству преподавателей вузов для написания научно-исследовательских работ (реферат, курсовая, дипломная, диссертация) в области естественных, технических, общественных и гуманитарных наук. График работы – свободный, оплата сдельная, до 1000 у.е. (в зависимости от сложности работы, сроков и т.д.) Авторам, работающим на постоянной основе выплачиваются премии, возможно оформление по трудовой. Свое резюме присылать на - [email protected].
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