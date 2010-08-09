Автор по написанию курсовых, рефератов и дипломов

Уважаемые авторы!

Приглашаю Вас к сотрудничеству

по выполнению работ для студентов: курсовых, дипломов, контрольных, чертежей и задач, рефератов

Условия сотрудничества:

1. Доступ в Интернет

2. Возможность оперативно отвечать на письма и подтверждать выполнение либо отказываться от выполнения предлагаемого заказа

3. Сдача работы в четко оговоренные сроки

4. Соответствие работы заявленным и оговоренным требованиям

3. Своевременное внесение коррективов (сроки внесения – по договоренности)

4. Ответственность за взятую работу; качество выполнения

5. Честность и добросовестность по отношению к работодателю

6. Возможные варианты и виды оплаты: вебмани или яндекс. В некоторых случаях оплата поэтапная или частично по факту выполнения (для диплома и практической курсовой; для другой сложной работы).

В остальных случаях предусматривается оплата после сдачи работы преподавателю и проверки работы примерно в течении: от одной – двух недель.

Коррективы по закрепленной за Вами работы принимаются в течении не менее 1-1,5 месяца с момента сдачи работы.

На протяжении учебного года у нас много работы, поэтому мы заинтересованы в хороших авторах и ценим вас.

За качественно и добросовестно выполненную работу у нас предусмотрено дополнительное материальное поощрение специально для Вас!

Если условия Вас устраивают – жду резюме (если есть) и контакты: номер телефона, ICQ и e-mail