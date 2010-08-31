Авторы студенческих работ по различным тематикам

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт59 заявок1271 просмотр
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Приглашаю к сотрудничеству авторов студенческих работ по различным тематикам. Работа удаленно через интернет, путем получения заявки на электронную почту, выплаты гонорара на яндекс-кошелек, блиц-переводы, перечисление на счет, почтовый перевод .

Резюме с указанием предпочитаемой формы сотрудничества, опыта, дисциплин, присылать по адресу [email protected].

Требования: опыт работы от 3 лет, доступные контакты, ответственность, исполнительность

13 лет назад
Loranda
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад