Специалист со знанием английского

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт14 заявок326 просмотров
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Требуется на постоянную работу исполнитель, владеющий английским и который пишет курсовые, рефераты и дипломы

Не обязательно полностью на английском, но с внедрением примеров на английском, аналогии и сравнения русского и английского, и т.п.

14 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад