Специалисты по эконометрике

Набираю команду профессионалов в области математики, теории вероятности и других схожих с перечисленными дисциплинам. Гарантирую постоянную занятость, достойную оплату труда. В виде небольшого тестового задания будут предоставлены 3 задачи по ТВиМС. Разумеется, данная работа будет оплачена. Заявки на ...