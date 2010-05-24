Специалисты по эконометрике

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки99 просмотров
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Ищутся люди, выполняющие работы по эконометрике. От самих задач до курсовых и дипломных проектов.

Пишите свой опыт, образование и координаты.

14 лет назад
piat
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад