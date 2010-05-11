Вакансия: авторы по написанию студ работ

Доброго времени суток. В срочном порядке ищется Преподаватель из ВУЗа для выполнения студенческих работ(курсовые/семестровые) по дисциплинам: Высшая и прикладная математика, Статистика. Оплата сдельная. Обязательно: - ОПЫТ работы - высшее образование - грамотность, исполнительность, ответственность - четкое выполнение сроков работ - постоянный ...
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Компании Школьник-Студент-Выпускник требуются авторы по написанию студенческих работ по следующим дисциплинам:
- гуманитраные
- программирование
- естественные
- технические
- экономические
Условия работы:
- удаленно
- по совместительству или постоянная
- свободный график
- своевременная оплата труда
- гибкие ценовые рамки по каждому виду работ
По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в личку.
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