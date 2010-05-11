Вакансия: авторы по написанию студ работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт21 заявка416 просмотров
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Компании Школьник-Студент-Выпускник требуются авторы по написанию студенческих работ по следующим дисциплинам:

- гуманитраные

- программирование

- естественные

- технические

- экономические

Условия работы:

- удаленно

- по совместительству или постоянная

- свободный график

- своевременная оплата труда

- гибкие ценовые рамки по каждому виду работ

По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь в личку.

14 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад