Требуются авторы студенческих работ!

Компания «Помощь студентам» приглашает к долгосрочному сотрудничеству авторов студенческих работ по юридическим, экономическим и гуманитарным, техническим, и прочим дисциплинам.

Требования:

- возраст от 23 лет;

- высшее образование;

- личные качества: ответственность, исполнительность;

- знание программ Microsoft Word, Excel;

- постоянный доступ к сети Internet.

Возможен выбор темы работы, оплата заказов – сразу после утверждения работы.

Все работы проверяются на заимствование текстов в системе "Антиплагиат"

Резюме отправляйте на e-mail: [email protected]

Обязательно укажите:

1. Ф.И.О. (полностью);

2. Страна, город;

3. контактные данные;

4. ВУЗ, который вы заканчивали, специальность;

5. Подробный перечень дисциплин и видов работ, которые вы можете писать;

6. Стоимость работ, в зависимости от вида;

7. Сроки выполнения.

К резюме просьба прикрепить элементы двух разных видов ваших работ.

Подробности сотрудничества – после отправки резюме.

PS Заказов очень много! проблем с оплатой нет! основные авторы получают в месяц до 40 000 !