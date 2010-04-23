Приглашаем авторов к сотрудничеству

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

Компания "АВиринг" приглашает к сотрудничеству авторов гуманитарных, технических, экономических научных работ. Просьба высылать резюме на эл. адрес iravasileva собака yandex.ru с пометкой ""Автор научных работ.

В резюме необходимо указать:

- Ф.И.О.

- контактные данные

- перечень дисциплин, по которым вы пишите работы, и виды работ (контрольная работа, реферат и т.д.)

- стоимость работы, в зависимости от вида

- сроки выполнения

- удобный для вас вид оплаты

- город проживания

Мы гарантируем:

- работу по договору

- фиксированный заработок после истечения 3-х месячного испытательного срока два раза в месяц

- премиальные выплаты

С уважением,

Ирина

Уважаемые коллеги, просьба для ускорения рассмотрения заявок оставлять контактные данные о себе в той последовательности, как указано на сайте - в столбик. Перечень работ с указанием видов отправляйте так, как вам удобно: либо в теле письма, либо присоединенным файлом.

С уважением,

Ирина