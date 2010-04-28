Авторы студенческих работ

Добрый день! Имеется постоянный поток заказов: курсовые и дипломные по программированию. Нужны исполнители для долговременного сотрудничества. Указывайте, есть ли опыт работы в данном направлении, языки программирования. Пишите прямо тут в вакансии (ваша заявка будет скрыта ...