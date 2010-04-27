Добрый день! Имеется постоянный поток заказов: курсовые и дипломные по программированию. Нужны исполнители для долговременного сотрудничества. Указывайте, есть ли опыт работы в данном направлении, языки программирования. Пишите прямо тут в вакансии (ваша заявка будет скрыта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Специалист по радиотехнике и радиоэлектронике для выполнения курсовых и других работ для студентов
- Похожие заказы
- $500Рефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем авторов-специалистов по Государственному и муниципальному управлению. Резюме на [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт13 лет назад
Срочно ищем авторов для написания работ по направлению "информационные системы". Требования: иметь чёткое понимание, что такое "математическая модель базы данных", "инфологическая модель базы данных", "алгоритм обработки информации", "внутримашинная и внемашинная реализация данных". Опыт написания работ, а также ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Компания "АВиринг" приглашает к сотрудничеству авторов гуманитарных, технических, экономических научных работ. Просьба высылать резюме на эл. адрес iravasileva собака yandex.ru с пометкой ""Автор научных работ. В резюме необходимо указать: - Ф.И.О. - контактные данные - ...Закрыт14 лет назад
Предметы: Психология, Экономика, Менеджмент, Маркетинг, Право Опыт обязателен. Оплата каждую пятницу. В случае заинтересованности прошу заполнить анкету во вложении и отправить на [email protected] с указанием в теле письма Вашей странички с фриланс сайта, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуются специалисты по праву для навписания дипломных, курсовых , фирма "От сессии до сессии" http://www.repetitor-lg.ru .Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Дисциплины: волоконно-оптические системы передачи, менеджмент в телекоммуникациях, средства связи, устрва оптоэлектроники, тэс, отц, основы схемотехники, мат основы цос, электроакустика, моделирование устройств и систем телекоммуникаций, радиоприемные устройства, электропитание, термодинамика, программирование, бжд, экология, химия, экономика, бух учет, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется автор по латыни для выполнения студенческих заказов. Просьба писать на [email protected] .Закрыт14 лет назад
По самым разным специальностям, а особенно по экономическим, техническим. Сайт http://www.repetitor-lg.ru (страница вакансии - заказы). Просьба высылать свое резюме на ящик [email protected] , зарегистрироваться на сайт и написать на почту ответы по цене на ...Закрыт14 лет назад
Для постоянного и длительного сотрудничества требуются специалисты по технологии машиностроения, теплотехнике, термодинамике, материаловедению, электроснабжению, энергетике, электротехнике, электронике и другим техническим направлениям - для написания студенческих работРефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт14 лет назад