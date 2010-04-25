Авторы курсовых работ по информационным системам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки156 просмотров
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Срочно ищем авторов для написания работ по направлению "информационные системы".

Требования: иметь чёткое понимание, что такое "математическая модель базы данных", "инфологическая модель базы данных", "алгоритм обработки информации", "внутримашинная и внемашинная реализация данных".

Опыт написания работ, а также разработки тестового ПО (как проектной части курсовых/дипломных проектов) приветствуется.

Оплата достойная. Положительные отзывы и рекомендации будут.

14 лет назад
mukhinvimc
Медиа 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов(-1)