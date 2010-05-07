Авторы работ по аналитической химии

Добрый день! Имеется постоянный поток заказов: курсовые и дипломные по программированию. Нужны исполнители для долговременного сотрудничества. Указывайте, есть ли опыт работы в данном направлении, языки программирования. Пишите прямо тут в вакансии (ваша заявка будет скрыта ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны грамотные и ответственные авторы. Очень срочно.
- Похожие заказы
- $500Рефераты, Курсовые и Дипломы24 заявкиЗакрыт13 лет назад
Ищем авторов-специалистов по Государственному и муниципальному управлению. Резюме на [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы18 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Компания «Помощь студентам» приглашает к долгосрочному сотрудничеству авторов студенческих работ по юридическим, экономическим и гуманитарным, техническим, и прочим дисциплинам. Требования: - возраст от 23 лет; - высшее образование; - личные качества: ответственность, исполнительность; - знание ...Рефераты, Курсовые и Дипломы15 заявокЗакрыт14 лет назад
Компания «Помощь студенту» приглашает к долгосрочному сотрудничеству авторов студенческих работ по юридическим, экономическим и психологическим дисциплинам. Требования: - возраст от 25 лет; - высшее образование; - личные качества: ответственность, исполнительность; - знание программ Microsoft Word, Excel; - постоянный доступ к сети ...Рефераты, Курсовые и Дипломы9 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется Специалист по радиотехнике и радиоэлектронике для выполнения курсовых и других работ для студентовЗакрыт14 лет назад
Срочно ищем авторов для написания работ по направлению "информационные системы". Требования: иметь чёткое понимание, что такое "математическая модель базы данных", "инфологическая модель базы данных", "алгоритм обработки информации", "внутримашинная и внемашинная реализация данных". Опыт написания работ, а также ...Закрыт14 лет назад
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Компания "АВиринг" приглашает к сотрудничеству авторов гуманитарных, технических, экономических научных работ. Просьба высылать резюме на эл. адрес iravasileva собака yandex.ru с пометкой ""Автор научных работ. В резюме необходимо указать: - Ф.И.О. - контактные данные - ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Предметы: Психология, Экономика, Менеджмент, Маркетинг, Право Опыт обязателен. Оплата каждую пятницу. В случае заинтересованности прошу заполнить анкету во вложении и отправить на [email protected] с указанием в теле письма Вашей странички с фриланс сайта, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуются специалисты по праву для навписания дипломных, курсовых , фирма "От сессии до сессии" http://www.repetitor-lg.ru .Закрыт14 лет назад
Дисциплины: волоконно-оптические системы передачи, менеджмент в телекоммуникациях, средства связи, устрва оптоэлектроники, тэс, отц, основы схемотехники, мат основы цос, электроакустика, моделирование устройств и систем телекоммуникаций, радиоприемные устройства, электропитание, термодинамика, программирование, бжд, экология, химия, экономика, бух учет, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт14 лет назад