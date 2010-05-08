Ищем авторов-специалистов по Государственному и муниципальному управлению. Резюме на [email protected]
Специалисты по написанию студенческих работ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются рпытные специалситы по написанию курсовых, контрольных, рефератов, дипломных, отчетов по практике, диссертационных и научных работ.
высылать резюме на почту [email protected] с указание:
- ФИО
- возраст
- название учебного заведение которое вы закончили, специальность и год окончания
- список работ которые вы готовы выполнять
и с какого времени готовы приступить к работе.
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