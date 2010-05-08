Специалисты по написанию студенческих работ.

Требуются рпытные специалситы по написанию курсовых, контрольных, рефератов, дипломных, отчетов по практике, диссертационных и научных работ.

высылать резюме на почту [email protected] с указание:

- ФИО

- возраст

- название учебного заведение которое вы закончили, специальность и год окончания

- список работ которые вы готовы выполнять

и с какого времени готовы приступить к работе.