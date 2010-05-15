Нужен автор студенческих работ(матан/статистика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Доброго времени суток.

В срочном порядке ищется Преподаватель из ВУЗа для выполнения студенческих работ(курсовые/семестровые) по дисциплинам: Высшая и прикладная математика, Статистика.

Оплата сдельная.

Обязательно:

- ОПЫТ работы

- высшее образование

- грамотность, исполнительность, ответственность

- четкое выполнение сроков работ

- постоянный доступ к Интернету

связь icq 251-998-512

мобильный при сотрудничестве.

Ещё раз хочу повторить: Нужны люди с ОПЫТОМ, которые много лет работают в этой сфере.

14 лет назад
1Deagle
Костя 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад