Нужен автор студенческих работ(матан/статистика)

Доброго времени суток.

В срочном порядке ищется Преподаватель из ВУЗа для выполнения студенческих работ(курсовые/семестровые) по дисциплинам: Высшая и прикладная математика, Статистика.

Оплата сдельная.

Обязательно:

- ОПЫТ работы

- высшее образование

- грамотность, исполнительность, ответственность

- четкое выполнение сроков работ

- постоянный доступ к Интернету

связь icq 251-998-512

мобильный при сотрудничестве.

Ещё раз хочу повторить: Нужны люди с ОПЫТОМ, которые много лет работают в этой сфере.