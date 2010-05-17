Требуются исполнители студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт16 заявок339 просмотров
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Предметы:

Банковское дело,

БЖД,

Бизнес-планирование,

Биология,

География,

Гидравлика,

Гостиничное дело,

Государственное и муниципальное управление,

Инвестиция,

Информатика,

Искусство,

Культурология,

Логопедия,

Медицина,

Международные отношения,

Налоги,

Политология,

Программирование,

Психология,

Реклама,

Социология,

Страхование ,

Туризм,

Управление персоналом (HR),

Физкультура и спорт,

Филология,

Философия,

Финансы,

Экология,

Электротехника,

Этика и эстетика.

Также приветствуются специалисты по узкоспециальным предметам.

Резюме присылать на мейл [email protected]

Оплата сдельная, ДВА РАЗА В МЕСЯЦ. Условия сотрудничества отправлю на мейл.

Основные требования: высокое качество выполнения работ, ответственность, пунктуальность.

14 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад