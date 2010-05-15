Автор дипломных работ по программированию.

Требуются специалисты по Водоснабжению и водоотведению и других технических дисциплин: -Архитектура и ПГС -Холодильные установки -Судовые энергетические установки Для выполнения курсовых и дипломных работ по данным дисциплинам В вакансии указывайте перечень выполняемых Вами дисциплин и Вашу электронную почту