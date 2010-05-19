Специалисты по математике

Набираю команду профессионалов в области математики, теории вероятности и других схожих с перечисленными дисциплинам.

Гарантирую постоянную занятость, достойную оплату труда.

В виде небольшого тестового задания будут предоставлены 3 задачи по ТВиМС. Разумеется, данная работа будет оплачена.

Заявки на сотрудничество прошу оставлять на проекте или посылать личным сообщением с указанием "Заявка на сотрудничество".

С ув.,Михаил.