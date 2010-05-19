Специалисты по математике

$1000
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт12 заявок261 просмотр
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Набираю команду профессионалов в области математики, теории вероятности и других схожих с перечисленными дисциплинам.

Гарантирую постоянную занятость, достойную оплату труда.

В виде небольшого тестового задания будут предоставлены 3 задачи по ТВиМС. Разумеется, данная работа будет оплачена.

Заявки на сотрудничество прошу оставлять на проекте или посылать личным сообщением с указанием "Заявка на сотрудничество".

С ув.,Михаил.

14 лет назад
Gerkules
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад