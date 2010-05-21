Требуются исполнители работ по юридическим дисцип.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт10 заявок198 просмотров
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В частности:

- Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза.

- Муниципальное право

- Гражданское право.

Все исполнители должны иметь соответствующее образование и/или опыт выполнения практических работ, решения задач.

Пишите сюда или на [email protected]. Почта, кончено проверяется значительно чаще.

Оплата Webmoney,Yandex.Деньги.

14 лет назад
Dipperon
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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