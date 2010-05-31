Автор студенческих работ

Рефератному агентству "Сова" требуются специалисты по написанию студенческих работ (рефераты, курсовые, дипломные, контрольные, эссе, рецензии, чертежи, переводы).

Обязанности: написание студенческих работ по предоставленным требованиям

Требования: Ответственность, аккуратность, пунктуальность. Опыт написания работ приветствуется.

Условия работы: занятость и размер гонорара зависит только от Вас. Выплата по сделанным заказам производится удобным для Вас способом. (наличными в офисе, Яндекс.Деньги, WebMoney, банковский перевод)

Присылайте краткое резюме на адрес [email protected]

ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, указывайте оклад, для того, чтобы мне можно было принять Вашу заявку, иначе система не позволяет.