Автор студенческих работ

Ищу специалиста для выполнения студенческих работ по математике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рефератному агентству "Сова" требуются специалисты по написанию студенческих работ (рефераты, курсовые, дипломные, контрольные, эссе, рецензии, чертежи, переводы).
Обязанности: написание студенческих работ по предоставленным требованиям
Требования: Ответственность, аккуратность, пунктуальность. Опыт написания работ приветствуется.
Условия работы: занятость и размер гонорара зависит только от Вас. Выплата по сделанным заказам производится удобным для Вас способом. (наличными в офисе, Яндекс.Деньги, WebMoney, банковский перевод)
Присылайте краткое резюме на адрес [email protected]
ВНИМАНИЕ! Пожалуйста, указывайте оклад, для того, чтобы мне можно было принять Вашу заявку, иначе система не позволяет.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Мы занимаемся онлайн помощью студентам и с каждым годом клиентов все больше и больше. Поэтому мы заинтересованы в поиске новых специалистов по техническим дисциплинам. Если вы хотите получать от нас ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуются специалисты для выполнения работ по сопромату и теормехуРефераты, Курсовые и Дипломы4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищутся люди, выполняющие работы по эконометрике. От самих задач до курсовых и дипломных проектов. Пишите свой опыт, образование и координаты.Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуются авторы студенческих работ по всем дисциплинам для долгосрочного сотрудничества. Оплата заказов высокая, сразу после утверждения работы. Свободный график. Резюме отправляйте на [email protected] Подробности сотрудничества – после получения резюме.Рефераты, Курсовые и Дипломы30 заявокЗакрыт13 лет назад
Все исполнители должны иметь соответствующее образование и/или опыт выполнения практических работ, анализа. Пишите сюда или на [email protected]. Почта, кончено проверяется значительно чаще. Оплата Webmoney,Yandex.Деньги.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт13 лет назад
В частности: - Бухгалтерский учет - Налоговый учет - Учет и аудит Все исполнители должны иметь соответствующее образование и/или опыт выполнения практических работ, решения задач. Пишите сюда или на [email protected]. Почта, кончено проверяется значительно чаще. Оплата Webmoney,Yandex.Деньги.Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
В частности: - Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза. - Муниципальное право - Гражданское право. Все исполнители должны иметь соответствующее образование и/или опыт выполнения практических работ, решения задач. Пишите сюда или на [email protected]. Почта, кончено проверяется значительно чаще. Оплата Webmoney,Yandex.Деньги.Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Набираю команду профессионалов в области математики, теории вероятности и других схожих с перечисленными дисциплинам. Гарантирую постоянную занятость, достойную оплату труда. В виде небольшого тестового задания будут предоставлены 3 задачи по ТВиМС. Разумеется, данная работа будет оплачена. Заявки на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы12 заявокЗакрыт14 лет назад
Предметы: Банковское дело, БЖД, Бизнес-планирование, Биология, География, Гидравлика, Гостиничное дело, Государственное и муниципальное управление, Инвестиция, Информатика, Искусство, Культурология, Логопедия, Медицина, Международные отношения, Налоги, Политология, Программирование, Психология, Реклама, Социология, Страхование , Туризм, Управление персоналом (HR), Физкультура и спорт, Филология, Философия, Финансы, ...Рефераты, Курсовые и Дипломы16 заявокЗакрыт14 лет назад