Авторы для написания студенческих работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт24 заявки609 просмотров
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Требуются авторы для написания студенческих работ. Для продуктивного сотрудничества прошу отправлять резюме, список дисциплин, по которым выполняете работы, а так же вашу стоимость и средние сроки, без учета сложности и срочности, на адрес [email protected] c пометкой резюме. Лbбо ISQ 599210735.

13 лет назад
Redgi
Ирина 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв