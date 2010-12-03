Специалисты для написания студ .работ комп.дисц.

Администрация компании «VLREFERATS» проводит набор авторов студенческих работ по экономическим, юридическим, техническим, физико-математическим дисциплинам для сотрудничества на постоянной основе. Для начала сотрудничества заполните анкету, которую найдете в приложении и вышлите ее на электронный адрес: [email protected] Будем ...