Специалисты для написания студ .работ комп.дисц.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт5 заявок318 просмотров
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Потрібні спеціалісти для написання наукових робіт для студентів з комп'терних та технічних дисциплін. Вимоги: знання основ програмування, мов С, С++, Pascal, Автокад, Компас тощо.

13 лет назад
superstudent2010
Голько 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад