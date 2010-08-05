superstudent2010

$50
Нужны специалисты, владеющие языками С++, С# дял написания научных работ для студентов, выполнения лабораторных.
Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявок
Закрыт
13 лет назад
Нужны специалисты, владеющие языками С++, С# дял написания научных работ для студентов, выполнения лабораторных.
Потрібні спеціалісти для написання наукових робіт для студентів з комп'терних та технічних дисциплін. Вимоги: знання основ програмування, мов С, С++, Pascal, Автокад, Компас тощо.
СОЗДАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РЕДАКТОРАХ AUTOCAD И PHOTOSHOP . РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ по дисциплине «Инженерная и компьютерная графика»