Требуются авторы курсовых работ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт17 заявок413 просмотров
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Требуются грамотные специалисты – преподаватели ВУЗов, имеющие успешный и продолжительный опыт написания студенческих работ.

Требования:

• обязательность и исполнительность;

• возраст: от 24 до 65 лет;

• высшее образование;

• опыт работы от 2-х лет;

• знание программ Microsoft office;

• постоянный доступ к сети Internet.

Подробности работы можно узнать по электронной почте [email protected] и на сайте http://kursach37.com

13 лет назад
mar8392543
Мария 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов