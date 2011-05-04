Компания «VLREFERATS» проводит набор авторов

Администрация компании «VLREFERATS» проводит набор авторов студенческих работ по экономическим, юридическим, техническим, физико-математическим дисциплинам для сотрудничества на постоянной основе. Для начала сотрудничества заполните анкету, которую найдете в приложении и вышлите ее на электронный адрес: [email protected]

Будем надеяться на сотрудничество с ответственными авторами, которые понимают, что время это деньги. И тогда денег станет больше у всех!)

Обязательна анкета на почту) Анкеты рассматриваются и составляется база авторов. Без заполненной анкеты - данные в базу авторов не вносятся.