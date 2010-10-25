Авторы по написанию работ

Администрация компании «VLREFERATS» проводит набор авторов студенческих работ по экономическим, юридическим, техническим, физико-математическим дисциплинам для сотрудничества на постоянной основе. Для начала сотрудничества заполните анкету, которую найдете в приложении и вышлите ее на электронный адрес: [email protected] Будем ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются опытные специалисты по написанию курсовых дипломных контрольных работ по дисциплинам:
-экономика, бух.учет, банковское дело, рынок ценных бумаг, ценообразование, учет затрат, эконометрика, инвестиции, аудит, статистика и т.д.
-юридические, гуманитарные
- маркетинг, менеджмент, товароведение, коммерция
-ТММ, геодезия, гидравлика, ТОЭ, детали машин, сопромат, электротехнику, теплотехнику, для строительных, медицинских специальностей
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