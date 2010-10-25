Авторы по написанию работ

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт75 заявок1364 просмотра
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Требуются опытные специалисты по написанию курсовых дипломных контрольных работ по дисциплинам:

-экономика, бух.учет, банковское дело, рынок ценных бумаг, ценообразование, учет затрат, эконометрика, инвестиции, аудит, статистика и т.д.

-юридические, гуманитарные

- маркетинг, менеджмент, товароведение, коммерция

-ТММ, геодезия, гидравлика, ТОЭ, детали машин, сопромат, электротехнику, теплотехнику, для строительных, медицинских специальностей

13 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
56 отзывов(-3)