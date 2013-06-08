Авторы студенческих работ

В срочном порядке требуются квалифицированные специалисты по написанию курсовых, дипломных, рефератов, научных работ по следующим дисциплинам: программирование, финансовый и производственный менеджмент, логистика, бухгалтерский учет, организация производства, механика, электроника, детали машин, гидравлика, строительство, геодезия, архитектура, схемотехника, теплотехника, автомобильная промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, зоотехника, сельское хозяйство, французский язык. Для регистрации в БД авторов вышлите анкету на [email protected] со следующими данными.

1. Страна, Город

2. ФИО (полностью)

3. Контактные телефоны (с указанием всех кодов):

4. E-mail:

5. Наличие агента и/или ICQ

6. ВУЗ, который вы закончили, специальность, тема диплома

7. Cписок дисциплин, по которым вы могли бы выполнять работы с указанием типа работ (контрольная,реферат, решение задач, курсовая, дипломная)