Требуются авторы студенческих работ

В срочном порядке требуются квалифицированные специалисты по написанию курсовых, дипломных, рефератов, научных работ по следующим дисциплинам: программирование, финансовый и производственный менеджмент, логистика, бухгалтерский учет, организация производства, механика, электроника, детали машин, гидравлика, строительство, геодезия, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с расширением штата, требуются авторы для написания контрольных, курсовых, дипломных работ.
Приветствуются авторы, выполняющие работы по сложным тех. дисциплинам, экономическим и правовым дисциплинам.
Необходимы специалисты:
отлично знающие свои предметы,
имеющие возможность проверять почту хотя бы раз в день,
ответственные и исполнительные
Опыт желателен.
Резюме и список предметов отправляйте на адрес [email protected]
Оплата - любым удобным способом
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