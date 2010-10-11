Требуются авторы студенческих работ

В связи с расширением штата, требуются авторы для написания контрольных, курсовых, дипломных работ.

Приветствуются авторы, выполняющие работы по сложным тех. дисциплинам, экономическим и правовым дисциплинам.

Необходимы специалисты:

отлично знающие свои предметы,

имеющие возможность проверять почту хотя бы раз в день,

ответственные и исполнительные

Опыт желателен.

Резюме и список предметов отправляйте на адрес [email protected]

Оплата - любым удобным способом