В срочном порядке требуются квалифицированные специалисты по написанию курсовых, дипломных, рефератов, научных работ по следующим дисциплинам: программирование, финансовый и производственный менеджмент, логистика, бухгалтерский учет, организация производства, механика, электроника, детали машин, гидравлика, строительство, геодезия, ...
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Город Пермь
Фирма Школьник-Студент-Выпускник
Должность Офис-менеджер
Зарплата, руб. 10 000
Форма оплаты Оклад+%
График работы Полный рабочий день
Тип работы Постоянная
Условия
Оформление по ТК РФ
Обучение неделю - бесплатное.
Испытательный срок - месяц.
Зарплата 10,000+%
График работы:
пн-пт 10-19
сб 12-17
Работа в офисе с людьми, документацией, компьютером.
Требования
- Пунктуальность
- Усидчивость
- Ответственность
- Не конфликтность
- Приятные внешние данные
- Без вредных привычек
- Быстрая скорость печати (не обязательно слепой метод)
- Готовность к обучению
- Желание работать и зарабатывать
- Образование не ниже средне специального.
- Совмещения с учебой нет
- Прописка г. Пермь
Обязанности
- Общение с клиентами
- Заключение договоров
- Прием телефонных звонков
- Ведение кассы
- Передача работы исполнителю
- Проверка работы за исполнителем (по требованиям клиента, правилам оформления)
- Заполнение магазина работ на сайте
О компании
Компания Школьник-Студент-Выпускник.
Работаем с 9 июня 2007 года.
Занимаемся написание студенческих работ.
Знание языков Грамотная устная и письменная речь.
Знание компьютера Уверенный пользователь ПК
Обязательное знание MS Office 2007 (Word - отличное, Excel - удовлетворительно, Power Point - хорошее)
Бизнес-образование Приветствуется
Пол Женский
Степень ограничения трудоспособности Отсутствует
Телефон 2-450-452
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