Офис-менеджер

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Город Пермь

Фирма Школьник-Студент-Выпускник

Должность Офис-менеджер

Зарплата, руб. 10 000

Форма оплаты Оклад+%

График работы Полный рабочий день

Тип работы Постоянная

Условия

Оформление по ТК РФ

Обучение неделю - бесплатное.

Испытательный срок - месяц.

Зарплата 10,000+%

График работы:

пн-пт 10-19

сб 12-17

Работа в офисе с людьми, документацией, компьютером.

Требования

- Пунктуальность

- Усидчивость

- Ответственность

- Не конфликтность

- Приятные внешние данные

- Без вредных привычек

- Быстрая скорость печати (не обязательно слепой метод)

- Готовность к обучению

- Желание работать и зарабатывать

- Образование не ниже средне специального.

- Совмещения с учебой нет

- Прописка г. Пермь

Обязанности

- Общение с клиентами

- Заключение договоров

- Прием телефонных звонков

- Ведение кассы

- Передача работы исполнителю

- Проверка работы за исполнителем (по требованиям клиента, правилам оформления)

- Заполнение магазина работ на сайте

О компании

Компания Школьник-Студент-Выпускник.

Работаем с 9 июня 2007 года.

Занимаемся написание студенческих работ.

Знание языков Грамотная устная и письменная речь.

Знание компьютера Уверенный пользователь ПК

Обязательное знание MS Office 2007 (Word - отличное, Excel - удовлетворительно, Power Point - хорошее)

Бизнес-образование Приветствуется

Пол Женский

Степень ограничения трудоспособности Отсутствует

Телефон 2-450-452

13 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад