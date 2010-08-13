Авторы по электрическим и техническим дисциплинам

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт11 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Работы очень много! оставляйте icq

13 лет назад
vvinss
Равшан 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
30 отзывов(-2)
  • Похожие заказы

  • Авторы студенческих работ

    $50

    В срочном порядке требуются квалифицированные специалисты по написанию курсовых, дипломных, рефератов, научных работ по следующим дисциплинам: программирование, финансовый и производственный менеджмент, логистика, бухгалтерский учет, организация производства, механика, электроника, детали машин, гидравлика, строительство, геодезия, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Компания «VLREFERATS» проводит набор авторов

    Администрация компании «VLREFERATS» проводит набор авторов студенческих работ по экономическим, юридическим, техническим, физико-математическим дисциплинам для сотрудничества на постоянной основе. Для начала сотрудничества заполните анкету, которую найдете в приложении и вышлите ее на электронный адрес: [email protected] Будем ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Специалисты для написания студ .работ комп.дисц.

    Потрібні спеціалісти для написання наукових робіт для студентів з комп'терних та технічних дисциплін. Вимоги: знання основ програмування, мов С, С++, Pascal, Автокад, Компас тощо.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Авторы по написанию работ

    $250

    Требуются опытные специалисты по написанию курсовых дипломных контрольных работ по дисциплинам: -экономика, бух.учет, банковское дело, рынок ценных бумаг, ценообразование, учет затрат, эконометрика, инвестиции, аудит, статистика и т.д. -юридические, гуманитарные - маркетинг, менеджмент, товароведение, коммерция -ТММ, геодезия, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы75 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Авторы студенческих работ по различным тематикам

    $250

    Приглашаю к сотрудничеству авторов студенческих работ по различным тематикам. Работа удаленно через интернет, путем получения заявки на электронную почту, выплаты гонорара на яндекс-кошелек, блиц-переводы, перечисление на счет, почтовый перевод . Резюме с указанием предпочитаемой формы сотрудничества, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы59 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются авторы по экономическим дисциплинам

    Требуются авторы для написания дипломных, курсовых и рефератных работ по экономическим дисциплинам. Требования: исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в оговоренные сроки), возможность постоянно находится на связи. Заранее предупреждать о возможном отсутствии. Оплата договорная (диплом от 4 ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автор по написанию курсовых, рефератов и дипломов

    $250

    Уважаемые авторы! Приглашаю Вас к сотрудничеству по выполнению работ для студентов: курсовых, дипломов, контрольных, чертежей и задач, рефератов Условия сотрудничества: 1. Доступ в Интернет 2. Возможность оперативно отвечать на письма и подтверждать выполнение либо отказываться от выполнения предлагаемого заказа 3. ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы44 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются авторы курсовых работ

    Требуются грамотные специалисты – преподаватели ВУЗов, имеющие успешный и продолжительный опыт написания студенческих работ. Требования: • обязательность и исполнительность; • возраст: от 24 до 65 лет; • высшее образование; • опыт работы от 2-х лет; • знание программ Microsoft office; ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Авторы по выполнению курсовых, контр., рефератов

    Для работы на новом сайте требуются авторы по выполнению курсовых, контрольных, рефератов. Опыт работы не менее 1 года. Пунктуальность, ответственность, исполнительность. Мы хотим создать для нашего сайта сплоченный коллектив, дружную команду, от этого зависит успех ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы31 заявка
    Закрыт
    13 лет назад