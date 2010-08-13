Авторы по электрическим и техническим дисциплинам

В срочном порядке требуются квалифицированные специалисты по написанию курсовых, дипломных, рефератов, научных работ по следующим дисциплинам: программирование, финансовый и производственный менеджмент, логистика, бухгалтерский учет, организация производства, механика, электроника, детали машин, гидравлика, строительство, геодезия, ...
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