Требуются авторы по экономическим дисциплинам

Требуются авторы для написания дипломных, курсовых и рефератных работ по экономическим дисциплинам. Требования: исполнительность, обязательность (выполнение заданий исключительно в оговоренные сроки), возможность постоянно находится на связи. Заранее предупреждать о возможном отсутствии.

Оплата договорная (диплом от 4 000 р.), способы оплаты — через электронные платежные системы, банковским переводом (приветствуется наличие счета в Альфабанке), переводом через Сбербанк. Без предоплаты! Работа сдается частями, каждая часть оплачивается отдельно. На более поздних этапах сотрудничество работа оплачивается целиком после сдачи.

Соискателям писать на адрес [email protected], в письме обязательно указывать свою специализацию и контактные данные — телефон, e-mail, ICQ.